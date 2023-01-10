Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію; це важливо для глобальної демократії – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: з Президентом Європейської ради, з Прем’єр-міністром Бельгії, Президентом Естонії та Прем’єр-міністром Ірландії.

Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки.

Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації.

Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій.

Я дякую пану Президенту Європейської ради за розуміння ще й того, наскільки важливою є незмінність підтримки України. У цьому протистоянні, у якому Росія намагається виснажити всіх нас – українців, європейців, інших партнерів, – має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо весь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні – фінансової й соціальної. І саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також – зброя й подальша європейська інтеграція України.

Я дякую Прем’єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів: відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості.

Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру. І дякую за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави. Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням.

Я дякую Президенту Естонії та всім естонцям за нові рішення для посилення нашого захисту. Також обговорили з паном Президентом наші подальші кроки у європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України у Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну та як посилювати санкційний тиск на Росію.

Я дякую новому Прем’єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовилися про потужну енергетичну підтримку. І подякував Ірландії за заморожування російських активів – будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України.

Загалом за час від мого візиту у Вашингтон я провів уже близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше.

Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну та свободу!

Дякую всім, хто воює за незалежність!

Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара! Дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто працює на посилення України!

І ще одне.

На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними.

І це не останні такі рішення. Служби працюють.

Слава Україні!