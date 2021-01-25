Вірю, що разом нам вдасться вивести нашу освіту на новий рівень – Президент

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував стратегію розвитку освітньої галузі на 2021 рік.

Урядовець акцентував увагу на продовженні реформування освіти і, серед іншого, розповів про досягнення. Зокрема, було затверджено нову редакцію базового компонента дошкільної освіти. Відкрито 24 дитячі садки, 16 з яких – у межах Національної програми «Велике будівництво». Створено 13 268 додаткових місць у дитсадках.

«Головна мета державної політики у цій сфері – забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти, яка є стартовою платформою для особистісного розвитку дитини та підготовки її до навчання в Новій українській школі», – зазначив Сергій Шкарлет під час виступу на форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями».

Також затверджено державний стандарт базової середньої освіти. Виділено 600 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. Триває реформа «Нова українська школа». Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримуватимуть президентську стипендію – 10 тисяч гривень. Також найкращі учні одержать гранти Президента України на навчання за кордоном. Збільшено кількість шкіл, які мають підключення до мережі Інтернет.

«Ми прагнемо мотивувати наших дітей та молодь до навчання, розвитку, реалізації власних нахилів, здібностей і талантів і заохочувати їх за інтелектуальні, творчі та інші здобутки. Хочу від усіх освітян висловити вдячність Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за те, що він всебічно підтримує сферу освіти й науки», – зазначив Сергій Шкарлет.

Перша леді Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування, яка реалізується під її патронатом.

Уперше з бюджету профінансовано закупівлю обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів.

Розширено доступ вступників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських закладів вищої освіти та затверджено стандарти вищої освіти. Розроблено законопроект «Про освіту дорослих».

У 2021 році в Україні запустять Єдину міжвідомчу електронну платформу для набору іноземних студентів.

Також цього року має бути затверджена Концепція державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків.

Щоб перевірити, як на практиці працюватиме стратегія, Глава держави відвідав новозбудований гуртожиток № 7 Київського національного торговельно-економічного університету.

Це перший у країні студентський гуртожиток, що вводиться в експлуатацію на виконання Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти» № 210/2020 від 3 червня 2020 року.

У гуртожитку забезпечено сучасний рівень комфортності проживання. Приміщення повністю оснащене автоматизованою системою пожежної безпеки.

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі повідомив, що вже вирішено питання підключення гуртожитку до систем водопостачання та електромережі.

Гуртожиток входить до інклюзивного освітнього середовища КНТЕУ, у ньому облаштовано пандуси, ліфти тощо.

Президент особисто перевірив покриття безкоштовною мережею Wi-Fi у гуртожитку.

До комплексу входить 4-поверховий соціально-побутовий блок з приміщеннями для самопідготовки та навчання студентів, коворкінгу, спорту (тренажерна зала, зала для фітнесу, більярду, настільного тенісу) та студентського дозвілля (кінотеатр, медіа-студія, студія звукозапису, репетиційні зали тощо), пральня, медичний ізолятор та перукарня.

Глава держави оглянув житлові приміщення, кімнати соціального блока, а також оздоровчого, спортивного та культурно-мистецького напрямку.

Крім того, він оглянув спортивний зал гуртожитку. Володимир Зеленський зазначив, що Офіс Президента може допомогти отримати тренажери для занять.

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету зазначив, що кожного року кількість вступників збільшується, тому виникає проблема перенаселення старих приміщень гуртожитків.

«Вірю, що разом нам вдасться вивести нашу освіту на новий рівень. Вірю, що ми зможемо спільно втілити у життя просту формулу «Щасливі вчителі. Щасливі діти. Щасливі батьки. Щаслива Україна». Вірю, що оцінкою нашої спільної роботи будуть тверді 12 балів!» – підсумував Глава держави.