Виступ керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії

Пані та панове, дякую за можливість виступити сьогодні тут.

Вже повних три місяці ми чинимо опір одній з найчисленніших армій світу. Ви, я певен у цьому, серед тих європейців, кому не треба пояснювати, чому й навіщо ми це робимо. Ви це просто знаєте. Якщо раптом ні, то ви можете спитати про це в Боно й Еджа з U2. Вони грали в Київському метро, поки на поверхні вили сирени повітряної тривоги. Вони все бачили. І коли Боно говорив, що ми воюємо не лише за свою, а й за вашу свободу, він мав рацію. Це насправді так. Сьогодні ми без перебільшення є щитом Європи.

Ірландія була серед тих держав, які простягли Україні руку допомоги в перші ж години повномасштабного російського вторгнення. Ми дуже вдячні народу та уряду Ірландії за цю підтримку, за негайне скасування віз та створення максимально сприятливих умов для біженців з України. Дякуємо також за послідовну позицію, яку Ірландська Республіка займала всі вісім років російської агресії проти України в питанні необхідності дотримання норм міжнародного права та невизнання анексії незаконно захоплених територій нашої країни.

За ці вісім років світ не зумів зупинити Росію. Не зумів стримати її імперських намірів. Непокаране зло завжди сильнішає, завжди стає амбітнішим.

Та Україна не скорилася. Вона вже понад три місяці чинить опір. Кремль не може її підкорити. І тому взявся за руйнування. Почав нищити її промисловий та економічний потенціал. Регулярні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів і критичних об’єктів інфраструктури здійснюються саме з цією метою.

Грабунок окупованих територій України має масштабний і систематичний характер. І це вказує на те, що мародерство є основою російської державної політики на цих землях. З південних районів, які перебувають під контролем російських військ, до РФ вивезено вже сотні тисяч тонн українського збіжжя. Водночас Росія відмовляється надавати зелені коридори для експорту нашої сільгосппродукції. Це очевидний шантаж світової спільноти дефіцитом продовольства, адже до війни Україна виступала гарантом продовольчої безпеки 400 млн людей на планеті.

Це вже четвертий тип шантажу, до якого вдається Кремль за час агресії проти України. Цьому передували погрози Євросоюзу енергетичним голодом, можливою катастрофою на одній із захоплених українських АЕС, ударом із застосуванням ядерної зброї. Ми не знаємо, до чого ще можуть привезти дії Росії в її прагненні до панування. Та ми знаємо напевно: її слід зупинити.

Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США.

Попри все Україна продовжує захищатися. На сході й півдні тривають запеклі бої. Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну.

Надзвичайно великою підтримкою для України в стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію. Я хотів би розповісти про створену за ініціативою Президента Зеленського міжнародну експертну групу, яку я маю честь очолювати разом з Послом Майклом Макфолом і яка вже представила два документи – План щодо посилення санкцій та санкційну Дорожню карту, які містять докладні рекомендації стосовно скоординованої та узгодженої санкційної політики.

Україна вітає рух Євросоюзу до впровадження шостого санкційного пакету. Ключова його частина – повне ембарго на російську нафту. Це треба зробити якнайшвидше. Енергоносії становлять левову частку прибутків російського бюджету. Тож купуючи їх, Європа фінансує російську воєнну машину.

Євросоюз відповідає на агресію Росії порційним нарощуванням санкцій та поступовим збільшенням постачання зброї Україні. Це надто довго й неефективно. Ми пропонуємо змінити підхід. Слід зробити те, чого росіяни не очікують. Масований санкційний удар, посилений максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних Сил України не лише допоможе врятувати тисячі життів. Він також дасть змогу уникнути затяжної війни, до якої вже підготувалася Росія. Ми просимо вас доносити до партнерів у Європарламенті важливість такого підходу. Також будемо вдячні за політичне та будь-яке інше сприяння отриманню озброєнь, яких конче потребує Україна.

Не менш важливим є й те, що продовження санкційного тиску на Росію слугуватиме одним із запобіжників проти подальших спроб агресії щодо України – разом з іншими механізмами гарантування безпеки. Відповідна експертна група, яку я очолюю спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, уже працює над можливими шляхами створення цих механізмів. Ми були б раді бачити в ній представників Ірландії – держави з великим досвідом миротворчої діяльності.

Користуючись нагодою, вітаю Ірландію з початком головування в Комітеті міністрів Ради Європи. Та хочу запропонувати включити в порядок денний Комітету питання дотримання державами-членами своїх зобов’язань щодо спільної санкційної політики. Розслідування злочинів російських військ могло б стати ще одним питанням українського порядку денного в роботі Комітету.

Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що Ірландія є технологічним та фінансовим хабом Європи. Часом транснаціональні компанії намагаються вести business as usual до останньої можливості. Та у випадку з Росією business as usual – це сприяння агресії. Незалежно від того, в чому цей бізнес полягає. Москва неодноразово демонструвала свою здатність використовувати як елемент гібридної війни навіть співпрацю в гуманітарній сфері. Не слід забувати, що це завжди завершується провокуванням громадянських конфліктів, диверсіями та політичними вбивствами.

Коли ми просимо про допомогу – ми говоримо не про благодійність. Це інвестиція. У спільну європейську безпеку. У спільне європейське майбутнє. Не в останню чергу саме з таких позицій ми розглядаємо перспективи вступу до ЄС.

Україна заплатила за свій вибір дуже високу ціну. І все ще продовжує платити. І в цьому питанні важливий кожен голос на її підтримку. Тому я просив би присутніх сьогодні тут докласти всіх зусиль, щоб європейська перспектива України якнайшвидше стала реальністю.

Нам нерідко доводилося чути, що вступу України до ЄС заважає корупція. Що ж, ніде правди діти: підживлювана Росією корупція в ЄС справді стала для нас каменем спотикання у цьому питанні. Та з цим треба покінчити.

Ми були в захваті від дій ваших рибалок, які захистили виключну економічну зону Ірландії від навчань російського флоту. Це був дуже витончений і красивий хід. Певен, уславлена ірландська кмітливість стане в пригоді українцям. І сьогодні, і після війни, коли ми будемо відбудовувати нашу зелену країну. Закладаюся, Джонні Кеш міг би нарахувати 40 відтінків зеленого і в Україні – бодай раз на півроку.

Наш уряд уже працює над U24 Recovery Plan. Відновлення України ґрунтуватиметься на двох принципах: регіональному й параметричному. Регіональний принцип полягатиме в допомозі партнерів у відновленні певного регіону, міста чи громади. Параметричний означає, що відновлення відбуватиметься за сучасними параметрами й стандартами Європейського Союзу. Ми пропонуємо Ірландії взяти участь у цій програмі. Слідом за Президентом Володимиром Зеленським я запрошую Ірландію допомогти нам з відновленням Херсонської області.

Ми маємо дуже широкий простір для співпраці. Сільське господарство, фармацевтика, харчова промисловість, приладобудування, сфера послуг – you name it.

Особливо наголошу на можливостях ІТ-сектора. Ще до війни Україна впровадила революційний режим оподаткування в цій галузі – Дія.City. Він продовжує ефективно працювати навіть у нинішніх обставинах.

Наша майбутня безпека залежатиме, серед іншого, від здатності адаптувати та впровадити такі технології, як штучний інтелект, автономне управління та кіберзахист. Україна могла б співпрацювати з Ірландією як з високотехнологічною країною у цих питаннях.

Як у вас кажуть, успіх полягає в тому, щоб піднятися на один раз більше, ніж упав. Це саме те, що нам потрібно. Тому допоможіть нам піднятися. Я впевнений, ви зможете пересвідчитися, що Україна вміє віддячити.

Дуже дякую за вашу увагу!