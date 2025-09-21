Виступ Президента на п’ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку

Дуже дякую, пане міністре!

Дорогі друзі, шановні лідери, дорогий Мустафа-ага!

Дуже дякую вам! Радий бачити всіх вас! Дякую за таку велику підтримку! Це справді дуже важливо!

Я радий вітати всіх вас на саміті нашої Кримської платформи. Сьогодні в присутності понад 60 учасників – як уже сказав міністр, це справді величезний результат – саміт уперше відбувається на світовій арені – на полях Генеральної Асамблеї ООН. Це має показати глобальну шкоду, заподіяну окупацією Криму Росією, а також шкоду, завдану сильними державами світу тим, що вони не відповіли рішуче та вчасно на російську агресію в Криму. Саме ця слабка реакція повернула Росії залежність від війни та рейдерства.

Саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно анексувавши наш український Крим. Саме дії Росії в Криму показали багатьом хижакам у світі, як легко можна відібрати частину іншої держави. І це не просто частина землі – це частина життя.

Україна є домом для багатьох народів, і особливо для корінного народу Криму – кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає «дім», лише в Криму. У росіян є багато місць на їхній величезній території, де вони можуть почуватися вдома. Але їм цього ніколи, ніколи, ніколи не буває достатньо – навіть найбільшої території у світі їм замало. І саме з Криму Росія повернулася до своєї старої імперської звички – відбирати те, що є найдорожчим, у її сусідів.

Шановні друзі!

Ми повинні пам’ятати, чим є Крим. Ми маємо діяти так, щоб Росія знала: ми пам’ятаємо, ми не пробачимо і ми боремося за перемогу міжнародного права та базової людської справедливості.

Я дякую всім, хто підтримує та посилює санкції у відповідь на війну Росії. І важливо швидко координувати санкції – наші кроки з партнерами та їхні кроки між собою.

Ми вживаємо заходів, щоб не допустити перетворення Криму Росією на одну велику військову базу. Ми маємо робити це, щоб захищати життя наших людей. Наші далекобійні дрони влучні. Наш тиск на російську логістику дає результати. Російська воєнна машина стикається із серйозними, дуже серйозними труднощами.

Надзвичайно важливо, щоб світ пам’ятав про страждання цивільних, чиї життя Росія зруйнувала на окупованих територіях. Нині репресії найжорсткіші в Криму та в інших районах під російським контролем – за правду, за прагнення до свободи, навіть за віру. Кримські татари, мусульмани – серед головних мішеней цих репресій. Уявіть собі, деякі кримські в’язні позбавлені волі з 2014 року – уже 11 років.

Отже, головний меседж України такий: не дозволяйте війні стати частиною норми. Росія дуже прагне зробити війну новою нормою. І саме цьому ми маємо чинити спротив – не дозволяти, щоб убивства та російська окупація стали тим, на що світ може просто заплющити очі. Не може бути нормалізації російської війни чи російського нахабства її вести. Не може бути пом’якшення чи скасування санкцій щодо Росії доти, поки тривають війна й окупація. І не може бути пробачення за те, що зробила Росія, починаючи з 2014 року. Окупанта мають притягнути до відповідальності за окупацію та за всі злочини цієї війни, у якій винна лише Росія.

Дякую, дякую всім, хто підтримує Україну, усім лідерам і лідерові кримськотатарського народу! Дуже дякую!

Слава Україні!