Виступ Президента під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України

Дуже дякую, пане Президенте.

Дякую, пане Генеральний секретарю!

Високоповажні лідери, представники держав та урядів і всі ті, хто й досі стежить за роботою Організації Об'єднаних Націй.

Маємо визнати: увага світу до ООН слабшає. Організація має дедалі менший вплив, і надто часто відчувається брак реальних рішень щодо фундаментальних питань.

Саме про це ми маємо говорити сьогодні – про інструменти, які, на жаль, зараз не працюють. Але вони запрацюють, я впевнений, вони запрацюють, якщо ви діятимете активно, якщо ми діятимемо активно. Адже головний інструмент – у ваших руках.

Передусім я дякую Республіці Корея за це засідання Ради Безпеки й за можливість озвучити заклик до миру. Сьогодні в цій Раді пролунає чіткий заклик до миру. І ось одне з головних викривлень нашого часу: кого ми маємо закликати до миру й на кого ми маємо тиснути, щоб його досягти?

Один із постійних членів цієї Ради робить усе, щоб продовжити найбільшу війну у Європі з часів Другої світової. Росія робить це безкарно, використовує своє право вето, купує вплив і тримає мир у підвішеному стані. Російський представник тут присутній. Але, звісно, це не той, хто ухвалює реальні рішення. Той чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито визнати: він хоче лише війни. Натомість Путін відряджає делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном – у Пекіні, чи деінде, – то лише для того, щоб виграти час для вбивств і вдати, що прагне дипломатії.

Путін дбає лише про те, щоб використати кожну зустріч, кожен шанс для продовження війни. Щодня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста й не подає жодних ознак того, що вона коли-небудь повернеться до принципів Статуту ООН.

Китай теж тут представлений. Могутня країна, від якої зараз повністю залежить Росія. Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо. Але Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру.

Тут також є Сполучені Штати Америки – сильна держава, що підтримує нашу оборону. Ми сказали «так» на кожну пропозицію Президента США щодо припинення вогню та переговорів із Росією для встановлення миру, але Росія завжди каже «ні» або намагається заплутати всіх, щоб не допустити навіть припинення вогню. І я щойно зустрівся з Президентом Трампом. І ми говорили про те, як нарешті наблизити мир. І ми обговорили кілька хороших ідей, і сподіваюся, що вони спрацюють. Я вдячний за цю зустріч. І ми розраховуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру. Москва боїться Америки й завжди зважає на неї.

Тут є Велика Британія, постійний член Ради Безпеки. Тут є Франція, також постійний член. Обидві країни підтримують нас, підтримують наш народ, нашу незалежність, обидві сприяють дипломатії. І обидві є сторонами документа, який мав стати позитивним етапом – разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН, але натомість став попередженням для світу. Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову.

Ось один із прикладів того, як війну можна зупинити силою: якщо ми зможемо зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам, це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити. І тоді Путін буде змушений сидіти тут або на іншому поважному майданчику й шукати перемир'я на землі. Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі. Я говорив про це з Президентом Трампом та іншими лідерами.

Чому я кажу це тут і зараз? Тому що ви – Сполучені Штати, Китай, Велика Британія, Франція, постійні члени Ради Безпеки, – представляєте ключову світову силу, силу, яка має діяти, коли міжнародне право не в змозі цього зробити. І ні, не Росія. Цією війною Росія дискредитувала себе: навіть ті, хто ще поки не критикує Путіна відкрито, однаково відчувають, що присутність Росії не несе нічого доброго.

Ваші Високоповажності!

За кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила, здатна забезпечити виконання рішень. Це стосується як Ради Безпеки, так і ООН загалом. Якщо ви об'єднаєтеся, щоб покласти край цій війні, навіть Росія буде змушена підкоритися. А якщо деякі з вас діятимуть, а інші зволікатимуть, війна триватиме.

Україна прагне миру більше за всіх у світі. Фронт – на нашій землі. І ми оплакуємо наших людей, і намагаємося врятувати наші міста й урятувати наші малі села. Росія ігнорує своїх загиблих, не бачить своїх втрат. Але одного дня вона побачить, і вона почує. І це станеться, коли вона побачить ваші дії, коли почує ваш спільний заклик до миру.

Це мій заклик до вас сьогодні: будьте дієвою силою. Дійте разом. Будь ласка. Об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії.

І ми знаємо, як гарантувати безпеку. Зараз потрібен сильний поштовх, щоб змусити Росію рухатися до миру.

Дякую.

Слава Україні!