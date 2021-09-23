Виступ Президента України на Генасамблеї ООН був одним з найочікуваніших і мав потужний ефект – Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав реформувати Організацію Об’єднаних Націй з метою підвищення її ефективності, адже це питання давно назріло.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Було дуже багато уваги (до виступу Президента України на сесії Генасамблеї. – Ред.). Ми отримали багато повідомлень і дзвінків: з Держдепу США, від Білого дому, від європейських партнерів, з дуже теплими словами підтримки та враженнями від виступу Президента. Це мало дуже потужний ефект», – розповів керівник Офісу Глави держави.

За його словами, Володимир Зеленський у виступі наголошував на необхідності реформування ООН.

«Президент говорив про те, що найгірше, якщо ООН перетвориться на Лігу Націй або «на супергероя на пенсії». Сьогодні виклики перед світовою спільнотою такі, що дуже важливо змінити такі речі, як зловживання правом вето, яке ми бачимо останніми роками, як те, що немає рівності між країнами. Ті цінності, та ідеологія, з якими створювалася ООН, мають повернутися в її стіни», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що для мешканців окупованого Криму було дуже важливим почути з трибуни Генасамблеї ООН слова Глави держави про необхідність деокупації півострова. Андрій Єрмак наголосив, що Україна очікує на підписання Організацією Об'єднаних Націй декларації саміту Кримської платформи.

«Ми знаємо, як успішно й потужно відбувся саміт Кримської платформи, скільки делегацій було на ньому. Ще не з’явився підпис Організації Об’єднаних Націй, але право підпису відкрите, і я думаю, що з часом учасників і підписантів декларації ставатиме більше», – додав він.

Андрій Єрмак також розповів, що на полях 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України провів низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, під час яких порушував питання щодо звільнення незаконно утримуваних українських громадян та деокупації територій України.

«Під час цих зустрічей обговорювалися питання окупованих територій, багато говорилося про список ув’язнених, який був переданий усім, з ким проводилися ці зустрічі», – сказав керівник Офісу Глави держави.