Вітання Глави держави працівникам та ветеранам гідрометеорологічної служби України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом та сторіччям гідрометеорологічної служби в Україні.

Від часу заснування і дотепер Українська метеорологічна служба пройшла тернистий шлях становлення, розвитку і трансформації для вирішення завдань, що поставали на різних історичних етапах.

Найбільше багатство служби – це люди, які, від спостерігача до вченого, усвідомлюють важливість своєї роботи. Ви завжди на передовій –попереджаєте про небезпечні явища погоди і природи, спостерігаєте і прогнозуєте зміни клімату, досліджуєте Антарктиду чи океанські глибини.

Переконаний, що метеорологи заслужили найвищі слова подяки за нелегку цілодобову працю в інтересах економіки держави, її національної безпеки. Ваша висока кваліфікація, ґрунтовні знання та відповідальність щодня допомагають органам державної влади й управління всіх рівнів, галузям господарства і населенню бути готовими до примх погоди.

У цей сторічний ювілей бажаю національній гідрометеорологічній службі суттєвого технічного й технологічного оновлення, а всім працівникам – міцного здоров'я, добробуту та сонячного настрою.

Нехай вивірене слово синоптика й надалі буде почутим і шанованим. Зі святом!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ