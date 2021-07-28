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Вітання Глави держави військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня 2021 року - 09:00

Шановні воїни-спецпризначенці!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Широкий спектр бойових завдань, які ви виконуєте у найнебезпечніших і найскладніших умовах, майже завжди залишається прихованим, але український народ упевнений, що не існує перешкод, які б не змогли подолати військовослужбовці цього елітного роду сил.

Володіючи високим рівнем підготовки, ви гідно відзначилися під час проведення багатьох операцій на Сході України, як у відкритому протистоянні з противником, так і під час дій у його тилу.

Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.

Дякую воїнам-спецпризначенцям за самовіддане виконання службового обов'язку, мужність, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя та нових звершень в ім'я нашої перемоги.

Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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