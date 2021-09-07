Вітання Глави держави з нагоди Дня фізичної культури i спорту

Дорогі друзі!

Щиро вітаю вас із Днем фізичної культури i спорту.

Сьогоднішнє свято є особливим, адже відзначаємо його у 30-ту річницю незалежності України. З року в рік ми разом долали обмеження щодо системи організації фізичної культури i спорту, створювали умови для фізкультурно-спортивних занять різними верствами населення, утверджували здоровий спосіб життя у суспільстві з урахуванням вікових категорій, гендерних груп, а також запроваджували інклюзивний підхід та забезпечували рівні можливості.

Ми горді тим, що українські спортсмени, тренери, ветерани, фахівці сфери фізичної культури i спорту, усі, хто підтримує i розвиває фізкультурно-спортивний рух, примножують нашу славну спортивну історію.

Надзвичайно пишаємося здобутими на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх та Іграх XVI літньої Паралiмпiади перемогами та рекордами наших найкращих атлетів, які звеличують i прославляють Україну у світі.

Нині ми ставимо амбітні цілі, будуємо спортивну інфраструктуру, створюємо сприятливі умови для виховання нових чемпіонів, поєднуючи кращі практики міжнародного спортивного руху з українськими традиціями.

Упевнений, що формування здорової нації через активний i здоровий спосіб життя є підґрунтям для подальшої розбудови сильної спортивної України.

Бажаю усім міцного здоров'я, миру i віри у свої майбутні перемоги.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ