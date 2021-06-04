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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

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Вітання Глави держави з нагоди Дня Національної поліції України

4 липня 2021 року - 12:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Національної поліції України.

Незважаючи на труднощі і перешкоди, ви вміло спрямовуєте свої знання й досвід на реалізацію визначених законодавством завдань, гідно берете участь у відсічі й стримуванні збройної агресії на Сході України, захищаєте територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, охороняєте життя та спокій наших громадян.

Суспільство й громадяни України вірять у чесність, порядність і професіоналізм поліцейських та справедливо очікують належної протидії злочинності та дієвого забезпечення публічної безпеки і порядку.

Дякую вам за службу, вірність присязі та відданість Українському народові.

Бажаю усім поліцейським, службовцям та ветеранам Національної поліції України міцного здоров'я, добра, миру, злагоди, невичерпної життєвої енергії та благополуччя.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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