Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президентське подружжя запрошує до святкового містечка на Банковій
Президентське подружжя запрошує до святкового містечка на Банковій

19 грудня 2020 року - 10:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента адвокатам України з професійним святом

19 грудня 2020 року - 14:18

Вітаємо адвокатів України з професійним святом!

19 грудня 2020 року - 14:15

Президент і перша леді отримали Вифлеємський вогонь від представників скаутських організацій

19 грудня 2020 року - 09:03

Глава держави: Понад 200 тисяч заявок надійшло на отримання 8 тис. грн допомоги від держави на період карантину

18 грудня 2020 року - 22:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня 2020 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента адвокатам України з професійним святом

19 грудня 2020 року - 14:18

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем адвокатури.

Утвердження України як правової, демократичної держави неможливе без важливої складової правосуддя – незалежної, ефективної та сильної адвокатури.

Вірю, що ваша принциповість, відданість ідеалам справедливості, гуманізм, моральність та сила переконання сприятимуть підвищенню авторитету адвокатури та зміцненню держави.

Дбайте про честь і гідність обраної професії, будьте вільними й наполегливими, дотримуйтесь визнаних світових стандартів та етичних норм.

Бажаю усім вам міцного здоров'я, високого рівня адвокатської майстерності та нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку