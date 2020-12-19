Вітання Президента адвокатам України з професійним святом

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем адвокатури.

Утвердження України як правової, демократичної держави неможливе без важливої складової правосуддя – незалежної, ефективної та сильної адвокатури.

Вірю, що ваша принциповість, відданість ідеалам справедливості, гуманізм, моральність та сила переконання сприятимуть підвищенню авторитету адвокатури та зміцненню держави.

Дбайте про честь і гідність обраної професії, будьте вільними й наполегливими, дотримуйтесь визнаних світових стандартів та етичних норм.

Бажаю усім вам міцного здоров'я, високого рівня адвокатської майстерності та нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ