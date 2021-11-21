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Вітання Президента Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України

21 листопада 2021 року - 09:27

Шановні воїни-десантники! Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Бути воїном-десантником нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає важкий тягар відповідальності за оперативне реагування на різкі зміни воєнно-стратегічної обстановки та виконання найскладніших завдань. Саме ви одними з перших відбиваєте ворожі дії, рішуче реагуєте на небезпеку, руйнуючи будь-які загарбницькі плани агресора.

У часи доленосних випробувань для нашої держави військовослужбовці цього славетного роду військ на практиці довели високу підготовленість, навченість та професіоналізм.

І сьогодні, у день професійного свята, українські десантники продовжують упевнено і стійко боронити нашу державу, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Від імені українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам Десантно-штурмових військ за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

Слава українським десантникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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