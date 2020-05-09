Вітання Президента громадянам України, які проходять службу у військовому резерві

Шановні воїни-резервісти!

Вітаю вас із Днем резервіста України.

Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів нашої держави - високопрофесійних воїнів, які, перебуваючи в оперативному резерві, готові у будь-який момент поповнити лави Збройних Сил України. та інших військових формувань.

Українське військо завжди розраховує на вашу підтримку, потребує ваших умінь, військової майстерності та досвіду, набутих у боях із російським агресором і під час навчальних зборів.

Висловлюю вдячність усім громадянам України, які проходять службу у військовому резерві, за готовність до негайного виконання завдань щодо захисту Батьківщини.

Упевнений, що ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламної віри у нашу перемогу.

Слава українським воїнам-резервістам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ