Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Звернення Президента з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

9 травня 2020 року - 11:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента громадянам України, які проходять службу у військовому резерві

18 травня 2020 року - 09:49

Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

17 травня 2020 року - 11:28

Володимир Зеленський провів нараду щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу та подолання її наслідків

16 травня 2020 року - 16:16

Керівник Офісу Президента обговорив з послами країн G7 та ЄС Мінський процес і продовження співпраці з МВФ

16 травня 2020 року - 15:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій
Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

17 травня 2020 року - 11:34

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента громадянам України, які проходять службу у військовому резерві

18 травня 2020 року - 09:49

Шановні воїни-резервісти!

Вітаю вас із Днем резервіста України.

Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів нашої держави - високопрофесійних воїнів, які, перебуваючи в оперативному резерві, готові у будь-який момент поповнити лави Збройних Сил України. та інших військових формувань.

Українське військо завжди розраховує на вашу підтримку, потребує ваших умінь, військової майстерності та досвіду, набутих у боях із російським агресором і під час навчальних зборів.

Висловлюю вдячність усім громадянам України, які проходять службу у військовому резерві, за готовність до негайного виконання завдань щодо захисту Батьківщини.

Упевнений, що ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламної віри у нашу перемогу.

Слава українським воїнам-резервістам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку