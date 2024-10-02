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Вітання Президента іудеям України 

2 жовтня 2024 року - 19:54

Шановна єврейська громадо України! 

Вітаю вас зі святом Рош-Гашана – Новим 5785 роком.

Традиція дарує цей час роздумам про те, як наблизити краще прийдешнє, правильно оцінити свій шлях і наповнити життя світлими вчинками.

Але, на жаль, уже не перший рік будь-який святковий час для всієї України та інших частин світу затьмарений війною та стражданнями людей через втрату рідних, близьких.

Тому всі ми зараз зосереджені на одному прагненні – прагненні до спокою і справедливого миру для своєї країни, для своїх сімей. І хай кожен, від кого це залежить, допоможе зробити мир ближчим, а захист життя – надійнішим. І це буде найкращою доброю справою, яка неодмінно відобразиться у Книзі Життя.

Вдячний усій єврейській громаді України за участь у захисті нашої державної незалежності і за всебічну підтримку нашого суспільства.

Нехай у новому році сім'ї будуть у безпеці і злагоді, рідні – поряд, а вся наша Україна відчує відновлення миру.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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