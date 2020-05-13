Вітання Президента колективу Національної академії державного управління при Президентові України

Шановні друзі!

Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, працівників, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів та випускників із 25-річчям від дня заснування Національної академії державного управління при Президентові України.

Від часів заснування і дотепер Національна академія залишається провідним закладом вищої освіти в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів.

Сьогодні ваш колектив продовжує і примножує ці глибокі традиції, сформовані за чверть століття.

Національна академія та її Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський регіональні інститути успішно забезпечують підготовку магістрів, докторів філософії та докторів наук, здійснюють наукову, видавничу, міжнародну діяльність та роблять гідний внесок у процес інтеграції України до світового освітнього простору.

Зичу усім причетним до творення новітньої історії Національної академії міцного здоров’я, творчої наснаги та нових професійних здобутків на благо народу України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ