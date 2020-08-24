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Вітання Президента підприємцям України

6 вересня 2020 року - 12:09

Шановні друзі!

Вітаю вас з Днем підприємця!

Сьогодні українські підприємці – це самодостатні, свідомі громадяни, які, сплачуючи податки, наповнюють державний бюджеті, створюють нові робочі місця, забезпечують населення необхідними товарами й послугами, здійснюють благодійну діяльність, інвестують у розвиток національної економіки.

Хочу запевнити, що разом з вами ми будемо активно продовжувати розпочату справу - дерегуляцію господарської діяльності і робитимемо все, аби держава не перешкоджала вашим зусиллям втілювати в життя новаторські ідеї. Підприємець має бути впевненим, що його права захищені, активно доводити свою позицію на всіх рівнях та в результаті відчути зміни на краще.

Щиро вірю, що саме завдяки підприємницькому таланту ми зможемо побудувати сильну та економічно розвинену Україну.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, благополуччя та реалізації найсміливіших проектів. Нехай започаткована справа успішно розвивається та приносить гідні результати.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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