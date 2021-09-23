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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2021 року - 10:13

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Вітання Президента працівникам та ветеранам галузі машинобудування України

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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

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Вітання Президента працівникам та ветеранам галузі машинобудування України

26 вересня 2021 року - 09:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем машинобудівника.

Машинобудування відіграє важливу роль для промисловості України та має бути основою розвитку національної економіки.

Професійні успіхи і досягнення науковців, винахідників, інженерів, робітників, які працюють у цій сфері, високо оцінюються не тільки в Україні, а й за кордоном, що створює позитивний імідж нашої держави на міжнародній арені.

Нехай ваша сумлінна праця, великий досвід та наполегливість і надалі сприяють подальшому розвитку і процвітанню нашої держави.

Дякую усім вам за кропітку та наполегливу працю і високий професіоналізм!

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та благополуччя.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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