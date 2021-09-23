Вітання Президента працівникам та ветеранам галузі машинобудування України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем машинобудівника.

Машинобудування відіграє важливу роль для промисловості України та має бути основою розвитку національної економіки.

Професійні успіхи і досягнення науковців, винахідників, інженерів, робітників, які працюють у цій сфері, високо оцінюються не тільки в Україні, а й за кордоном, що створює позитивний імідж нашої держави на міжнародній арені.

Нехай ваша сумлінна праця, великий досвід та наполегливість і надалі сприяють подальшому розвитку і процвітанню нашої держави.

Дякую усім вам за кропітку та наполегливу працю і високий професіоналізм!

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та благополуччя.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ