Вітання Президента сержантському складу Збройних Сил України

Шановні сержанти і старшини!

Вітаю вас із професійним святом — Днем сержанта Збройних Сил України.

Роль сержанта як первинної командної ланки військового управління є надважливою для сучасного національного війська. Адже лідерські якості, знання, вміння, особистий приклад і професіоналізм кожного з вас — це запорука високої боєздатності та успішного виконання службових і бойових завдань.

Щоденно українські сержанти власним прикладом демонструють високу бойову майстерність, дисциплінованість, відповідальність та волю до перемоги.

Упевнено ведучи за собою солдатські колективи та демонструючи найкращі риси молодших командирів, ви гідно відзначились у боях з російським агресором на Сході України.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна та світла їм пам’ять.

Дякую сержантському корпусу Збройних Сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, миру, щастя та благополуччя.

Слава сержантському корпусу Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ