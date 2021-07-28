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«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

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Вітання Президента учасникам та організаторам Всеукраїнського серпневого форуму «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху»

19 серпня 2021 року - 18:26

Шановні друзі!

Вітаю вас із відкриттям Всеукраїнського серпневого форуму «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху».

Найвищою цінністю в системі освіти 6 людина, її особистість. Побудувати незалежну сильну Україну можна лише шляхом комплексного та всебічного розвитку системи української освіти, що вимагає активної співпраці усіх представників освітянської галузі та батьківської спільноти. І проведення цього Форуму - це чудова можливість провести діалог, почути і зрозуміти одне одного.

Переконаний, що найголовніша і найвідповідальніша мета нашого суспільства в сучасних умовах - захистити та уберегти наших дітей. сформувати освічене, ерудоване, креативне суспільство майбутнього, саме тому освіта - це та стратегічна сфера, від якої залежить розвиток всієї нашої держави.

Нехай же на майданчиках Форуму народжуються креативні освітянські ідеї, започатковуються амбітні проекти, формуються успішні команди.

Бажаю усім учасникам міцного здоров’я, конструктивного діалогу й ефективних рішень.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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