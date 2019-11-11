Вітання Президента України Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України

Шановні воїни-десантники!

Вітаю вас із професійним святом — Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ви — воїни, які спроможні ефективно діяти y будь-яких умовах бойової обстановки, незважаючи на опір стихій та ворога. Відмінно навчені і підготовлені до виконання складних завдань у небезпечних ситуаціях, в умовах надлюдських фізичних та психологічних навантажень ви здатні впевнено долати усі загрози та перемагати. Ви завжди перші там, де найважче, де потрібна відвага, швидкість і рішучість.

Від імені українського народу висловлюю щиру подяку всьому особовому складу та ветеранам десанту за героїзм і вірність військовій присязі.

Вічна пам’ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

Слава воїнам-десантникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ