Вітання Президента України фахівцям бібліотечної справи України

Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята — Всеукраїнського дня бібліотек.

У нинішньому світі гаджетів та інформаційних технологій ви залишаєтеся провідниками у безмежний світ знань, безцінних духовних скарбів і новітніх досягнень людства, а бібліотеки — популярними у задоволенні освітніх і культурних потреб громадян.

Світовий досвід демонструє, що запорукою такого попиту з боку суспільства є якісні змістовні й організаційні перетворення в бібліотечній сфері. Завдяки вашим, шановні фахівці, зусиллям українські бібліотеки модернізуються відповідно до світових стандартів і стають безбар’єрними інтелектуальними просторами, центрами соціально-культурного розвитку громад.

Упевнений, що успішне майбутнє наших бібліотек невіддільне ще й від доступності, новизни та оперативності надання послуг, цікавих форм і напрямків роботи закладів.

Щиро дякую вам за відданість обраній справі та бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту, невичерпної енергії і наснаги творити нові можливості.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ