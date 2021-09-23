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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Вітання Президента України фахівцям бібліотечної справи України

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Вітання Президента України фахівцям бібліотечної справи України

30 вересня 2021 року - 10:12

Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята — Всеукраїнського дня бібліотек.

У нинішньому світі гаджетів та інформаційних технологій ви залишаєтеся провідниками у безмежний світ знань, безцінних духовних скарбів і новітніх досягнень людства, а бібліотеки — популярними у задоволенні освітніх і культурних потреб громадян.

Світовий досвід демонструє, що запорукою такого попиту з боку суспільства є якісні змістовні й організаційні перетворення в бібліотечній сфері. Завдяки вашим, шановні фахівці, зусиллям українські бібліотеки модернізуються відповідно до світових стандартів і стають безбар’єрними інтелектуальними просторами, центрами соціально-культурного розвитку громад.

Упевнений, що успішне майбутнє наших бібліотек невіддільне ще й від доступності, новизни та оперативності надання послуг, цікавих форм і напрямків роботи закладів.

Щиро дякую вам за відданість обраній справі та бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту, невичерпної енергії і наснаги творити нові можливості.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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