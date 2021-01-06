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Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:01

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Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:00

Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

Дорогі громадяни!

Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі.

Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе.

Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.

Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров’я вас і оточуючих.

Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі!

Бережіть себе, свої родини та нашу Україну!

Христос народився! Славімо його!
 

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