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Росії не виграти у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч – виступ Президента України перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості України та Польщі
Росії не виграти у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч – виступ Президента України перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості України та Польщі

5 квітня 2023 року - 22:58

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Росії не виграти у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч – виступ Президента України перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості України та Польщі

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Офіційний візит Президента України до Республіки Польща
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Вітання Президента України іудеям

5 квітня 2023 року - 19:36

Шановні співвітчизники!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди Песаху – древнього і величного свята в іудейській культурі.

Його глибинний сенс – про волелюбність народу, згуртованість та рішучість, які обов'язково долають важкі випробування на шляху до омріяної свободи, – особливо відлунює у сьогоденні.

Нині багатонаціональне українське суспільство також демонструє єдність, мужньо протистоїть викликам і загрозам для української незалежності та державності. Ми непохитні у нашій вірі в Перемогу, а значить – нездоланні.

Бажаю, щоб надія завжди жила у ваших серцях, а рідні та близькі були здоровими і щасливими.

Нехай Всевишній дарує вам свої благословенні щедроти і радощі.

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

 

 

 

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