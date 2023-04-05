Вітання Президента України іудеям

Шановні співвітчизники!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Песаху – древнього і величного свята в іудейській культурі.
Його глибинний сенс – про волелюбність народу, згуртованість та рішучість, які обов'язково долають важкі випробування на шляху до омріяної свободи, – особливо відлунює у сьогоденні.
Нині багатонаціональне українське суспільство також демонструє єдність, мужньо протистоїть викликам і загрозам для української незалежності та державності. Ми непохитні у нашій вірі в Перемогу, а значить – нездоланні.
Бажаю, щоб надія завжди жила у ваших серцях, а рідні та близькі були здоровими і щасливими.
Нехай Всевишній дарує вам свої благословенні щедроти і радощі.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ