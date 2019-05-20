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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Вітання Президента України мусульманам України зі святом Ураза-Байрам

4 червня 2019 року - 11:48

Шановні співвітчизники!

Прийміть сердечні вітання з нагоди Ураза-Байрам.

Це свято надихає кожного творити добрі справи, допомагати нужденним, підтримувати та цінувати ближніх.

Сьогодні багатонаціональне українське суспільство особливо потребує єдності і злагоди заради мирного, щасливого та гідного майбутнього. Переконаний, що духовне єднання і сповідування демократичних цінностей сприяють торжеству справедливості на нашій землі.

Нехай нинішнє свято сповнює серце любов’ю, дарує світло надії, зміцнює віру у перемогу добра та правди.

Бажаю мусульманам України милості і благодаті Всевишнього, заступництва y справах, миру та родинного затишку.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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