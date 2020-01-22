Вітання Президента України особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

Шановні друзі!
Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.
Здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики вимагає своєчасного виявлення і оперативного реагування на можливі загрози національній безпеці України, їх нейтралізації на початковому етапі.
У цих складних умовах діяльність Служби зовнішньої розвідки України є затребуваною та надзвичайно важливою.
Від того, наскільки злагодженими будуть ваші дії, достовірною та всеохоплюючою інформація й прогнози розвитку подій, буде залежати мир і спокій в Україні.
Сподіваюся, що ті зміни, які відбуваються в Службі, сприятимуть підвищенню результативності роботи, зростанню ролі розвідки у вирішенні важливих для нашої країни питань.
Віддаю належне патріотизму і професіоналізму співробітників. Упевнений, що мужність і відвага, вірність присязі та Українському народові й надалі залишатимуться основним кредо вашої діяльності.
Добробуту, міцного здоров’я та щастя вам і вашим родинам.
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ