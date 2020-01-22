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Вітання Президента України особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

24 січня 2020 року - 13:05

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.

Здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики вимагає своєчасного виявлення і оперативного реагування на можливі загрози національній безпеці України, їх нейтралізації на початковому етапі.

У цих складних умовах діяльність Служби зовнішньої розвідки України є затребуваною та надзвичайно важливою.

Від того, наскільки злагодженими будуть ваші дії, достовірною та всеохоплюючою інформація й прогнози розвитку подій, буде залежати мир і спокій в Україні.

Сподіваюся, що ті зміни, які відбуваються в Службі, сприятимуть підвищенню результативності роботи, зростанню ролі розвідки у вирішенні важливих для нашої країни питань.

Віддаю належне патріотизму і професіоналізму співробітників. Упевнений, що мужність і відвага, вірність присязі та Українському народові й надалі залишатимуться основним кредо вашої діяльності.

Добробуту, міцного здоров’я та щастя вам і вашим родинам.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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