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Вітання Президента України особовому складу воєнної розвідки України

7 вересня 2024 року - 09:01

Шановні воїни-розвідники!

Вітаю вас із професійним святом – Днем воєнної розвідки України.

В умовах захисту нашої держави від російської агресії розвідувальна інформація відіграє життєво важливу роль, адже від її оперативності й точності безпосередньо залежить успішне планування і проведення операцій на найбільш вразливих ділянках фронту та у ворожому тилу.

Блискучі дії в акваторії Чорного моря, які дали можливість розблокувати експортні зернові коридори, далекобійні удари по російській військовій інфраструктурі, успішні масштабні кібератаки на кремлівські сервери, інтенсивна взаємодія з нашими іноземними партнерами, визволення наших громадян із російського полону – це все надзвичайно вагомі результати роботи воєнної розвідки України у взаємодії з усіма іншими елементами сил безпеки і оборони України.

Пишаємося підрозділами активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щиро вдячні добровольцям Міжнародного легіону, які захищають загальнолюдські цінності від російського зла.

Ушановуючи українських розвідників, схиляємо голови перед героями, які загинули в боях заради України.

Упевнений, що особовий склад воєнної розвідки України й надалі надійно стоятиме на захисті життя Українського народу і національних інтересів нашої держави.

Бажаю вам нових успіхів у боях з російськими окупантами і усім нам – якнайшвидшої Перемоги України.

Слава воєнній розвідці України!

Слава Україні!

 

                   Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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