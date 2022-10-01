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Вітання Президента України працівникам освіти

2 жовтня 2022 року - 09:00

Шановні освітяни!

Вітаю вас із професійним святом - Днем працівників освіти.

Обравши професію педагога, ви взяли на себе велику вiдповiдальнiсть за наше майбутнє. Освітяни завжди серед тих, хто робить нашу країну сучасною, сильною, розвиненою, а українців - гідними, освіченими, відповідальними громадянами. Ваша праця - це не тільки супроводжувати молодь у пізнанні навколишнього світу, здобуттi корисних знань, а більше - допомагати розкривати таланти, формувати моральні орієнтири й духовні цінності, обирати життєвий шлях.

Високий професіоналізм і невтомний творчий пошук усiх і кожного в освітянськiй спільноті допомагають виростити непересічні особистості, соціально активних громадян України. Своїм прикладом свідомого життя та сумлінної праці освітяни виховали хоробрих, стійких, рішучих, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави.

Щиро дякую вам за майстерність у щоденній роботі, самовідданість і незламність у нових воєнних реаліях.

Бажаю мiцного здоров'я, натхнення і невичерпної енергії для служіння улюбленій справі та подальших звершень в ім'я України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
 

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