Вітання Президента України працівникам паливно-енергетичного комплексу з нагоди Дня енергетика

Шановне товариство!

Щиро вітаю із професійним святом – Днем енергетика – всіх, хто забезпечує життєдіяльність країни, енергетичні потреби її оборони та національної економіки.

Особливої ваги ваша праця набула нині, в часи збройного захисту нашої свободи і незалежності.

Окремо дякую тим із вас, хто долучився до війська і бореться за правду на полі бою.

Вам вдається неможливе – попри безпрецедентні ворожі обстріли ви успішно відновлюєте нашу енергетичну систему, вражаючи світ своєю незламністю. Так, ціна цих трудових перемог висока – чимало енергетиків віддали свої життя за порятунок людей від холоду й темряви.

Пам'ятаючи про загиблих героїв, маємо продовжити боротьбу з агресором, у тому числі на енергетичному фронті, і бути готовими до нових складних викликів. Передусім – забезпечувати стійкість енергетики, її відновлення і модернізацію на основі новітніх «зелених» технологій, поглиблювати євроінтеграцію нашого енергоринку, стимулювати енергозбереження та підвищувати енергоефективність.

Переконаний, що з вашими професіоналізмом і досвідом вам до снаги подолати усі випробування воєнного часу. Консолідація, продуктивна співпраця бізнесу, фахової громадськості, суспільства і держави мають допомогти нам зламати плани ворога.

Бажаю вам сил і невичерпної енергії на цьому шляху, здоров'я, благополуччя і нових здобутків на благо України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ