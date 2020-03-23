Вітання Президента України співробітникам та ветеранам Служби безпеки України

Шановні друзі!

Вітаю вас із 28-ю річницею створення Служби безпеки України.

За ці роки Служба безпеки довела свою можливість гідно протистояти будь-яким викликам. Тероризм, зовнішня агресія та підривна робота, гібридна війна, кібератаки — в таких умовах сьогодні ведеться боротьба за українську незалежність.

Служба безпеки щодня доводить свою дієвість та результативність. І я впевнений, що трансформації, які чекають на Службу найближчим часом, тільки посилять її і сприятимуть головному — ефективному захисту державної безпеки.

Ваша боротьба не проходить без втрат. Ми схиляємо голови перед загиблими та їхніми родинами, але пам’ятаємо, що зобов’язані продовжувати нашу спільну справу і перемагати.

Бажаю вам стійкості у боротьбі за Україну, за нашу свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей.

Міцного здоров’я, незламного духу й добробуту вам та вашим сім’ям.

Зі святом!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ