Вітання Президента України військовослужбовцям, працівникам та ветеранам Державної прикордонної служби

Шановні друзі!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди вашого професійного свята.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України Основний Закон визначає справою всього Українського народу і найважливішою функцією держави, а на передових її рубежах у всі часи й назавжди з честю та гідністю несуть службу прикордонники.

Це надзвичайно висока відповідальність, почесний обов'язок та величезна довіра народу – захищати державний кордон Вітчизни.

Саме ви, охоронці кордону, гідно стримуєте агресора на сході, привітно зустрічаєте та проводжаєте гостей нашої країни на залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних та пішохідних пунктах пропуску через державний кордон України, протидієте кримінальним та адміністративним правопорушенням.

У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих воїнів, які ціною власного життя забезпечили безпеку кордону, ділимо з їх рідними гіркий біль непоправної втрати.

Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними.

Бажаю вам, шановні прикордонники, незламного духу у відстоюванні територіальної цілісності та захисті державних інтересів, професійних успіхів, щастя та добробуту вам і вашим родинам.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ