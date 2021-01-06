Вітання Президента України військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Управління державної охорони України

Шановні друзі!

Сердечно вітаю вас із 29-ю річницею від створення Управління державної охорони України.

У складних умовах сьогодення ви з честю виконуєте покладені на вас завдання, ефективно забезпечуючи охорону важливих державних об’єктів та безпеку вищих посадових осіб.

Самовіддане служіння українському народові, постійна готовність захищати життя людини, її честь та гідність заслуговують на глибоку повагу і шану.

Віддаю належне патріотизму і професіоналізму особового складу Управління.

Упевнений, що мужність та відвага, вірність присязі і традиціям залишатимуться невід’ємними складовими вашої професійній діяльності.

Бажаю усім міцного здоров’я, благополуччя та невичерпного джерела життєвої енергії.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ