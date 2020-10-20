Вітання Президента України воїнам та ветеранам ракетних військ і артилерії

Шановні воїни-артилеристи!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем ракетних військ і артилерії.

Найстаріший рід військ із багатовіковою історією та традиціями, артилеристи й сьогодні відіграють важливу роль на полі бою, залишаючись грізною вогневою силою українського війська.

Свій високий професіоналізм, майстерність і вірність Військовій присязі воїни-артилеристи продемонстрували у боях на Сході України та є важливим фактором стримування будь-яких провокативних та загарбницьких дій з боку російського агресора.

Ми і надалі будемо нарощувати оборонний потенціал нашої держави, у тому числі й за рахунок оснащення Збройних Сил України новітніми, високоефективними ударними ракетними комплексами та сучасними реактивними і артилерійськими системами.

Від імені Українського народу висловлюю подяку особовому складу та ветеранам ракетних військ і артилерії за стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

У цей день ми вклоняємось сім’ям та родинам полеглих захисників, вшановуючи пам’ять про кожного, хто віддав своє життя в ім’я України.

Переконаний, що українські артилеристи завжди надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої Вітчизни.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава воїнам-артилеристам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ