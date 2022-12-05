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Вітання Президента України з нагоди 25-ї річниці польоту в космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка

5 грудня 2022 року - 18:38

Шановні українці!

У ці дні ми відзначаємо 25-у річницю визначної події в історії нашої держави – першого польоту космонавта незалежної України Леоніда Каденюка в космос.

Цей політ українського космонавта на борту американського космічного корабля «Columbia» увійшов до золотої скарбниці досягнень нашої держави, його значення для престижу України в світі важко переоцінити, адже вперше в історії українські державні символи – прапор, герб та Конституція України – були доставлені на космічну орбіту, і вперше звуки нашого національного гімну пролунали над планетою Земля.

У реалізації цього історичного польоту визначальною стала роль наших працівників ракетно-космічної галузі, науковців, які провели потужну роботу з підготовки та реалізації згаданої космічної місії. Впевнений, що їх досвід та наполеглива праця і надалі забезпечуватимуть нові досягнення у такій високотехнологічній сфері, як освоєння космосу.

Космічний політ першого космонавта незалежної України на борту американського корабля є прикладом тісної українсько-американської співпраці в галузі мирного освоєння космосу та однією з найбільш яскравих сторінок у відносинах наших держав.

Дякую керівництву Сполучених Штатів Америки та американському народові за постійну підтримку України на шляху зміцнення незалежності. Впевнений, що наша співпраця у сфері освоєння космосу буде і надалі зміцнюватися, а спільні космічні проекти розширюватися, зокрема й у галузі пілотованих космічних польотів.

Бажаю усім, хто робить свій внесок у розвиток України як космічної держави, незламного духу та нових перемог на шляху розвитку ракетно-космічної складової нашої держави.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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