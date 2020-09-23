Вітання Президента України з нагоди Дня усиновлення

Шановні друзі!

Для багатьох українців День усиновлення — це особливе свято, яке символізує появу дитини в сім’ї.

Для дитини усиновлення відкриває шлях у щасливе життя, створює нові можливості, дає надію і впевненість у майбутньому. Завдяки усиновленню майже півтори тисячі дітей щороку знаходять нову сім’ю, де дитину люблять, цінують, поважають.

Хочу висловити щиру вдячність усім батькам, які взяли на виховання дитину-сироту. Саме сім’я є тим середовищем, в якому дитина набуває життєво-важливих знань, умінь і навичок, вчиться добру.

Пишаюся вами. Бажаю миру, міцного здоров’я, мудрості, терпіння і злагоди.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ