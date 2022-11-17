Вітання Президента України з нагоди Міжнародного дня студента

Дорогі друзі!

Прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студента. Це свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Однак сьогодні багато хто з вас змушений відстоювати наше право на життя і освіту зі зброєю у руках, захищаючи країну у лавах Збройних Сил України, територіальної оборони.

Від вашої життєвої позиції, активної участі у суспільних перетвореннях, незламної віри в сильну і незалежну Україну великою мірою залежить майбутнє нашої держави.

Сердечно дякую кожному студенту-захиснику, студенту-волонтеру, студенту-медику, студенту-кібервоїну, усім, хто власноруч творить історію України та втілює в життя прагнення і надії цілого покоління українців.

Бажаю вам найшвидшого повернення до буденного студентського життя, натхнення, щедрої долі і нових звершень в ім'я України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ