Вітання Президента України зі святом Курбан-Байрам

Дорогі українці-мусульмани!
Прийміть щирі вітання з нагоди Курбан-Байраму.
Це велике свято приносить відчуття примирення та милосердя, допомагає усвідомлювати праведні настанови віри та сповнює серця вірних світлими надіями.
Високо ціную роботу мусульманських організацій України, спрямовану на утвердження миру і конструктивної взаємодії між представниками різних релігій та етносів, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю.
Бажаю усім вам Міцного здоров’я, добробуту і процвітання.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ