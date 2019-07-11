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Вітання Президента України зі святом Курбан-Байрам

11 серпня 2019 року - 10:00

Дорогі українці-мусульмани!

Прийміть щирі вітання з нагоди Курбан-Байраму.

Це велике свято приносить відчуття примирення та милосердя, допомагає усвідомлювати праведні настанови віри та сповнює серця вірних світлими надіями.

Високо ціную роботу мусульманських організацій України, спрямовану на утвердження миру і конструктивної взаємодії між представниками різних релігій та етносів, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю.

Бажаю усім вам Міцного здоров’я, добробуту і процвітання.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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