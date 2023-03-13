Вітання Президента українським добровольцям — патріотам України

Шановні воїни!

Вітаю вас із Днем українського добровольця.

З перших днів повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації, усвідомлюючи повноту відповідальності за долю України та своїх родин, тисячі українців згуртувалися та без жодних вагань і сумнівів добровільно взяли до рук зброю та за позовом серця стали на захист рідної землі.

Об’єднані прагненням до свободи та ненавистю до окупантів ви гідно виконували найскладніші бойові завдання, обороняючи українські міста і села від московської орди, та завжди відрізнялися сміливістю, стійкістю і рішучістю.

Пройшовши важкий шлях боїв перших днів війни, багато воїнів-добровольців поповнили лави Збройних Сил України та інших військових формувань і сьогодні продовжують боротися з агресором на найгарячіших ділянках фронту, демонструючи власним прикладом незламний і волелюбний дух українського народу.

Дякую кожному з вас за мужність, хоробрість та самопожертву.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Упевнений, що спільними зусиллями ми очистимо українську землю від російських загарбників.

Бажаю вам незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українським добровольцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ