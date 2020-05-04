Вітання Президента українським воїнам-піхотинцям

Шановні воїни-піхотинці!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом - Днем піхоти.

Це свято мужніх та впевнених у своїй силі воїнів, які складають основу механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Бути піхотинцями нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає найбільший тягар випробовувань і труднощів. Саме ви першими стаєте на шляху ворога, відбиваєте його атаки та рішуче просуваєтесь назустріч небезпеці, виборюючи для нашої держави те, що належить їй по праву.

І сьогодні, у день свого професійного свята, українська піхота продовжує впевнено виконувати складні завдання на лінії бойового зіткнення, дає гідну відсіч російському агресору, стримує його збройні провокації та підступні обстріли.

Від імені Українського народу висловлюю щиру подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов'язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять!

Переконаний, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави.

Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог в ім'я Вітчизни.

Слава українським воїнам-піхотинцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ