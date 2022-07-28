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Вітання Президента військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня 2022 року - 14:00

Шановні воїни-спецпризначенці!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Виконуючи широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах, українські воїни-спецпризначенці уміло протистоять російському агресору, демонструючи при цьому свої найкращі риси – незламну волю, витримку, кмітливість, мужність та наполегливість.

Не існує перешкод, які б не змогли подолати військовослужбовці українських Сил спеціальних операцій, а відомий усім вислів князя Святослава Хороброго «Іду на Ви!», що став їх девізом, найкраще відображає характер та дух бойового братерства воїнів у беретах кольору сталі.

Здійснення спеціальної розвідки, наведення нашої артилерії, засідки, організація руху опору та диверсії на важливих військових об’єктах противника, знищення його військової техніки і логістики, інформаційна протидія та широкий спектр інших складних завдань, що майже завжди залишаються прихованими, – усе це щоденна бойова робота військовослужбовців цього славетного роду сил.

Від імені українського народу щиро дякую усім вам за звитягу та героїчне виконання службового обов’язку, мужність і самопожертву, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Вшановуючи військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Переконаний, що особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й надалі надійно стоятиме на захисті рідної землі.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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