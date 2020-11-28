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Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

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Вітання Президента волонтерам України

5 грудня 2020 року - 10:30

Дорогі друзі!

Сердечно вітаю вас із Міжнародним днем волонтерів.

За останні роки в Україні волонтерський рух набув неабияких масштабів, залишаючись міцним фундаментом сталого розвитку громадянського суспільства.

Сприяння українській армії, підтримка шпиталів і лікарень, допомога переселенцям з Криму та із зони бойових дій на Сході нашої країни, пандемія COVID-19, страшні повені на Прикарпатті чи жахливі пожежі на Луганщині - ви одразу першими були там, де на вас з нетерпінням чекали.

Упевнений, що становлення волонтерства в нашій країні – це передусім соціальна підтримка наших співвітчизників, якої сьогодні потребують й самі волонтери. Тому пріоритетним завданням держави є створення потужної інституції волонтерства, побудованої на принципах демократії, толерантності із використанням найкращого досвіду наших іноземних партнерів.

Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та благополуччя.

Слава Україні!

Слава українським волонтерам!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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