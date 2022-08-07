Вітання Президента воїнам та ветеранам військ зв’язку України

Шановні воїни-зв’язківці!
Дорогі ветерани!
Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем військ зв’язку.
Військовий зв'язок як невід’ємна високотехнологічна складова системи управління Збройними Силами України є запорукою успішного виконання військами завдань у будь-яких бойових умовах.
Завдяки професіоналізму, військовій майстерності та мужності воїнів-зв’язківців з початком широкомасштабного російського вторгнення було розгорнуто стійку систему бойового управління військовими частинами і підрозділами сил оборони, яка надійно утримується і працює нині.
Дякую вам за надійний та своєчасний зв’язок, безперервне функціонування інформаційних систем, самовідданість і стійкість, виявлені під час виконання завдань за призначенням.
Вшановуючи військовослужбовців військ зв’язку, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.
Переконаний, що українські військові зв’язківці й надалі надійно захищатимуть рідну землю.
Зичу усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами.
Слава українським воїнам-зв’язківцям!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ