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Вітання Президента воїнам та ветеранам військ зв’язку України

8 серпня 2022 року - 09:01

Шановні воїни-зв’язківці!

Дорогі ветерани!

Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем військ зв’язку.

Військовий зв'язок як невід’ємна високотехнологічна складова системи управління Збройними Силами України є запорукою успішного виконання військами завдань у будь-яких бойових умовах.

Завдяки професіоналізму, військовій майстерності та мужності воїнів-зв’язківців з початком широкомасштабного російського вторгнення було розгорнуто стійку систему бойового управління військовими частинами і підрозділами сил оборони, яка надійно утримується і працює нині.

Дякую вам за надійний та своєчасний зв’язок, безперервне функціонування інформаційних систем, самовідданість і стійкість, виявлені під час виконання завдань за призначенням.

Вшановуючи військовослужбовців військ зв’язку, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Переконаний, що українські військові зв’язківці й надалі надійно захищатимуть рідну землю.

Зичу усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами.

Слава українським воїнам-зв’язківцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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