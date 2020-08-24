Вітання Президента воїнам-танкістам, ветеранам танкових військ, працівникам танкобудівної галузі України

Шановні воїни-танкісти! Дорогі ветерани танкових військ і танкобудівники України!

Вітаю вас із професійним святом— Днем танкістів.

Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини Збройних Сил України потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і подолати його найміцнішу оборону.

Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їх висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику.

Від імені українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам танкових військ за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Висловлюю вдячність українським танкобудівникам за вагомий внесок у нарощування боєздатності українського війська.

Переконаний, що наші танкісти й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи та незалежності України.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні.

Слава українським танкістам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ