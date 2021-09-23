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Вітання Президента захисникам і захисницям України

14 жовтня 2021 року - 09:01

Дорогі співвітчизники!

Вітаю нас із Днем захисників і захисниць України.

Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва.

В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора.

Від імені Українського народу дякую усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави.

Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України.

Слава захисникам і захисницям України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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