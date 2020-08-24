Вітаю будь-яке об'єднання українців – Президент під час телемосту між студентами Хмельницького та Маріупольського коледжів

Перебуваючи з робочою поїздкою у Хмельницькій області, Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», який є державним закладом фахової передвищої освіти.

Главі держави розповіли, що цьогоріч коледж одним з перших у країні виконав набір за повним ліцензійним обсягом.

Наразі в закладі навчається понад 1,5 тис. студентів на денній та заочній формах.

Навчальний план на 80% складається з лабораторної роботи. Щороку студенти стають призерами всеукраїнських олімпіад. Крім того, у вихованців немає проблем з працевлаштуванням – вони одразу знаходять роботу, а 20-25% продовжують навчання.

Директор Хмельницького політеху Вадим Овчарук позитивно відзначив і подякував за підписання Президентом закону про фахову передвищу освіту, що дає можливість коледжам розвиватися.

«Ми сьогодні готові випустити того конкурентоспроможного фахівця, який буде впливати на розвиток України», – зауважив директор.

Володимир Зеленський оглянув виставки розробок і досягнень слухачів та викладачів коледжу. Президенту, зокрема, представили удосконалення комп’ютерних систем, що дає змогу будувати будь-який процес господарювання з допомогою автоматизованої системи управління. Також показали 3D-принтер, який може створювати складні механізми за один раз.

Крім того, студенти продемонстрували тренажер для вдосконалення навичок практичного керування легковиком. Аналоги коштують 200 тис. грн, а цей обійшовся лише в 16 тис. грн, похвалився студент-розробник.

Також Глава держави взяв участь у телемості «Студентство єднає Україну», під час якого на зв'язку з Хмельницьким були студенти Маріупольського будівельного коледжу.

У вступному слові Президент наголосив, що вітає будь-яке об’єднання українців. Адже це гарантує нашу незалежність і суверенітет.

«Ви – на великій відстані, але відстань між вами – впевнений, її більше немає. І там, і тут люди однакові. Однаково молоді, однаково красиві, бачу це навіть через маски, бачу однаковий, дуже патріотичний одяг», – сказав Володимир Зеленський.

Також учасники телемосту з Маріуполя розповіли, що мріють у майбутньому відбудовувати Донбас разом зі студентами Хмельницького коледжу.

Глава держави поцікавився у маріупольських студентів, чи чують вони наразі постріли. Йому відповіли, що зараз, під час перемир'я, у місті – а це за 15 км від лінії розмежування – все спокійно.

«Дуже радий, що зараз нема пострілів», – зазначив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський разом з учасниками телемосту утворили символічний дистанційний міст єдності та зробили фото на пам'ять.