Володимир та Олена Зеленські відвідали військовий клінічний госпіталь і поспілкувалися з пораненими захисниками України

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» і поспілкувалися з пораненими захисниками та їхніми близькими.

«Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, бороните нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим – здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним – тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності», – сказав Володимир Зеленський.

Серед іншого, Президент поцікавився, чи надається пораненим вся необхідна допомога. Медики розповіли про стан військових, які отримали важкі поранення на передовій, та про їхнє лікування.

Дружина пораненого військовослужбовця Людмила Ворон подякувала лікарям за роботу та професіоналізм.

«Сила мужності в чоловіка така, що я просто заряджаюся. Важко, але мушу триматись. Персонал і госпіталь – низько вклоняюсь кожному», – зазначила вона.

Захисників, що проходять лікування, також привітав музикант Сергій Міхалок з гуртом «Ляпіс 98». Вони виконали композицію «Воины света» та вручили подарунки.

«Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви всі одужаєте. І ви будете жити, як і ми, у мирній прекрасній країні», – сказав Сергій Міхалок.

Президент України вручив військовим державні нагороди.

Володимир та Олена Зеленські також оглянули діагностичні відділення хірургічного корпусу, відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії, відділення рентгенкардіоваскулярної хірургії.

Також вони ознайомились з планами щодо будівництва нового корпусу госпіталю.