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20 лютого 2021 року - 09:10

Володимир та Олена Зеленські вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників Революції Гідності у Києві.

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!» – наголосив Володимир Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.

Дзвін Гідності був виготовлений за дорученням Глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!» Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном Гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції Гідності.

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