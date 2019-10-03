Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо стимулювання інвестиційної діяльності

11 жовтня 2019 року - 20:10

В Офісі Президента відбулася нарада щодо пожвавлення банківського кредитування

11 жовтня 2019 року - 19:27

Володимир Зеленський підписав закон щодо гармонізації національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

11 жовтня 2019 року - 18:04

Керівник Офісу Президента зустрівся з послами країн «Великої сімки»

11 жовтня 2019 року - 17:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський: 1 листопада – це контрольна точка, коли правоохоронні органи мають продемонструвати результат у декількох гучних справах

10 жовтня 2019 року - 14:38

Володимир Зеленський: 1 листопада – це контрольна точка, коли правоохоронні органи мають продемонструвати результат у декількох гучних справах

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до 1 листопада правоохоронні органи продемонструють результат стосовно декількох гучних справ.

«Ми збираємо наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз – 1 листопада. Щотижня, кожні два тижні ми збираємося на ці наради, де я, не впливаючи на них, запитую: де результат?» – сказав Президент під час прес-марафону.

Володимир Зеленський також відзначив важливість ухвалення нового закону про прокуратуру. «Пішло очищення, почали потроху працювати», – зазначив він.

«Я сказав правоохоронцям, що 1 листопада – це контрольний чек-пойнт. Вони повинні щодо декількох гучних справ, коло яких ми обговорили на нараді, показати результат», – наголосив Глава держави.

ф

Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським, 10 жовтня 2019 року
Версія для друку