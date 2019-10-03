Володимир Зеленський: 1 листопада – це контрольна точка, коли правоохоронні органи мають продемонструвати результат у декількох гучних справах

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до 1 листопада правоохоронні органи продемонструють результат стосовно декількох гучних справ.

«Ми збираємо наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз – 1 листопада. Щотижня, кожні два тижні ми збираємося на ці наради, де я, не впливаючи на них, запитую: де результат?» – сказав Президент під час прес-марафону.

Володимир Зеленський також відзначив важливість ухвалення нового закону про прокуратуру. «Пішло очищення, почали потроху працювати», – зазначив він.

«Я сказав правоохоронцям, що 1 листопада – це контрольний чек-пойнт. Вони повинні щодо декількох гучних справ, коло яких ми обговорили на нараді, показати результат», – наголосив Глава держави.