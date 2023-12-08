Володимир Зеленський 11 грудня розпочне робочий візит до США

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Глава Української держави зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.