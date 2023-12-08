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Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України
Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України

8 грудня 2023 року - 21:15

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Володимир Зеленський 11 грудня розпочне робочий візит до США

10 грудня 2023 року - 22:23

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Глава Української держави зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

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