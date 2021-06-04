Володимир Зеленський 11 липня розпочне візит до Німеччини – прес-секретар Президента

Президент України Володимир Зеленський 11 липня здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. Про це повідомив новопризначений прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу у п’ятницю.

«11 липня Президент летить до Німеччини. Володимир Зеленський зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель та Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – розповів Сергій Никифоров.

За його словами, серед тем, які порушуватимуться під час візиту, – посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі та у встановленні миру на Донбасі.

«Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону «Північний потік – 2». Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам», – наголосив Сергій Никифоров.

Прес-секретар Президента також зазначив, що Україна очікує участі представників Німеччини на високому рівні в інавгураційному саміті Кримської платформи, проведення якого заплановане на 23 серпня.

Крім того, за словами Сергія Никифорова, на порядку денному перемовин лідерів країн – питання деокупації Автономної Республіки Крим, енергетична безпека, реформування вугільної промисловості, підвищення енергоефективності, а також економічне співробітництво України та Німеччини.

«Адже Німеччина – один із ключових партнерів України у світі та перший партнер у Європі за товарообігом. За даними за 2020 рік він склав 8,5 млрд доларів. Це зважаючи на коронавірус і пов’язані з ним проблеми», – додав він.