Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Наусєда у Львові провели зустріч у форматі Люблінського трикутника

Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда та Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда у Львові провели зустріч у форматі Люблінського трикутника.

Як зазначив Глава Української держави на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів, основну увагу було приділено безпековим питанням.

«Я поінформував наших друзів щодо ситуації на передовій та приготувань Росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватися, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави-терориста», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що лідери докладно обговорили постачання зброї Україні та конкретні можливості з обмеження потенціалу російської агресії.

Зокрема, Глава Української держави подякував за рішення Польщі щодо передачі Україні танків, і за рішення Литви передати нашій державі зенітні системи, які посилять захист енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів.

«Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення, саме в такому форматі – Люблінського трикутника. Це очевидно, реальними справами доводить, наскільки важливою є співпраця наших країн, реальних друзів і партнерів, не тільки для східного флангу Європи, а й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав», – сказав він.

Президент України поінформував своїх колег про прогрес у просуванні української формули миру, у реалізації пунктів якої готові проявити своє лідерство дедалі більше діячів і держав.

Під час зустрічі співрозмовники також приділили значну увагу питанню інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

За словами Володимира Зеленського, наша держава активно готується до саміту Україна – ЄС, який очікується незабаром, і до початку переговорів щодо членства у Євросоюзі, які мають відбутися вже цього року.

«Готуємося до нових кроків, які дедалі більше поєднуватимуть український оборонний досвід, нашу міцність із силою всієї євроатлантичної спільноти. Було б максимально ефективним і таким, що відповідає реальності та нашому оборонному потенціалу, рішення держав – членів НАТО про започаткування механізму прискореної інтеграції України до Альянсу – так, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією», – зазначив Президент України.

Глава держави акцентував, що Україна має повну підтримку з боку польських і литовських друзів на шляху інтеграції до НАТО й дуже розраховує на відчутний прогрес у цьому напрямі під час Вільнюського саміту Альянсу в липні 2023 року.

Лідери також обговорили співпрацю в захисті енергетичної інфраструктури України від російських ударів, відновлення об’єктів нашої енергетики та стратегічні питання енергетичної взаємодії між країнами.

Володимир Зеленський окремо подякував Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді, усім полякам і литовцям за підтримку українців, які на польській і литовській землі знайшли тимчасовий дім і прихисток від російської агресії.

«Український народ завжди пам’ятатиме, що ви допомогли нам у такий непростий час», – наголосив Президент України.

Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що чергова зустріч у форматі Люблінського трикутника – це ще одна можливість порадитися та скоординувати можливості для подальшого надання допомоги Україні як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені, зокрема в межах Європейського Союзу та НАТО.

«Польща й Литва є членами ЄС і НАТО, тож ми можемо використовувати ці формати», – сказав він.

Президент Польщі наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії його держава надала Україні допомогу гуманітарного характеру та озброєння для відбиття російського вторгнення.

«Ми чудово знаємо, що таке російська окупація, бо протягом багатьох років ми не мали власної державності через Росію. Ми кілька разів були під російською окупацією, тож продовжуватимемо підтримувати Україну, надавати необхідну допомогу в майбутньому. Ми продовжуватимемо постачання зброї для України», – сказав Анджей Дуда.

Він зазначив, що Росія має намір продовжувати війну й систематично вживатиме заходів для знищення України – руйнуватиме інфраструктуру та міста. Тож РФ потрібно зупинити.

«Для того щоб Збройні Сили могли ефективно боронити Україну, їм потрібна сучасна зброя. І ця зброя має бути передана Україні», – заявив Президент Польщі.

Він висловив подяку США за масштабну оборонну допомогу Україні й наголосив на важливості того, щоб і інші держави, зокрема члени НАТО, долучалися до цієї підтримки, щоб європейська країна могла відбити жорстокий напад з боку Росії.

Також, за словами Анджея Дуди, Польща й Литва продовжуватимуть політичну підтримку України, зокрема сприятимуть здобуттю нашою державою повноправного членства в ЄС.

Президент Польщі відзначив рішучість українського суспільства щодо долучення до європейської спільноти. Попри складну ситуацію, у якій опинилася Україна, громадяни та влада демонструють рішучість у виконанні всіх умов для наближення до стандартів ЄС.

Зі свого боку Гітанас Наусєда наголосив, що ця війна має завершитися перемогою України, а агресор повинен понести відповідальність.

«Зараз ми робимо все можливе, щоб надавати підтримку Україні, зокрема у військовій площині», – сказав Президент Литви.

Гітанас Наусєда також зазначив, що Литва надає Україні і військову, і гуманітарну допомогу в різних форматах, зокрема передаючи генератори, організовуючи проекти на підтримку України на своїй території. Серед іншого він згадав роботу спеціально відкритого Українського центру у Вільнюсі.

Президент Литви також підтвердив, що його країна та Польща підтримували Україну на шляху до набуття статусу кандидата у члени Євросоюзу, і висловив переконання, що дуже скоро ЄС матиме нагоду обговорити на рівні Європейської ради питання початку переговорного процесу про повноцінне членство України.

Окремо Гітанас Наусєда торкнувся питання безпекових гарантій для України від НАТО, які могли б бути надані, зокрема, на найближчому саміті, щоб Україна почувалася безпечніше та відчувала підтримку Альянсу.

«Сьогодні ми маємо визнати, що війна триває, і територіальна цілісність України порушується. Спершу необхідно відновити територіальну цілісність України. Втім, членство України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного. Ми маємо погодити алгоритми та формули, які будемо використовувати для того, щоб рухатися далі в цьому аспекті», – підсумував Президент Литви.

Крім того, лідери України та Польщі поклали квіти до місця поховання військових, загиблих за незалежність України, Меморіалу воїнів Української галицької армії та Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі.